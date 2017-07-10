Крупногабаритное оборудование перевез из Китая в Россию филиал «РЖД Логистики» в Иркутске

Транзитную перевозку двух испарителей содорегенерационной выпарной станции небеленой целлюлозы из Китая в Россию через Монголию провел иркутский филиал АО «РЖД Логистика» совместно с КОО «ТУШИН» и Восточно-Сибирской железной дорогой. Как 7 июля 20167 года сообщила пресс-служба магистрали, грузополучателем выступил крупнейший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.

Платформы с испарителями были отправлены из города Хух-Хото (КНР) и пересекли китайско-монгольскую границу через станцию Замын-Ууд в Монголии, куда «РЖД Логистика» направила порожние платформы для ускоренного перегруза оборудования и его дальнейшей транспортировки через погранпереход в Наушках до конечного получателя.

Для беспрепятственного перевода оборудования с Улан-Баторской железной дороги на Восточно-Сибирскую магистраль АО «РЖД Логистика» разработала и утвердила схему погрузки. Надежную фиксацию испарителей весом более 28 тонн каждый обеспечивало специальное крепление на платформах, также разработанное специалистами АО «РЖД Логистика». Общий срок доставки до получателя в поселке Селенга (Республика Бурятия) составил 22 дня, расстояние перевозки – 1959 км.

«Международные грузоперевозки – одно из приоритетных направлений деятельности АО «РЖД Логистика». При этом потенциал развития перевозок именно в универсальном подвижном составе (полувагоны, крытые вагоны, платформы) весьма высок – из КНР к нам в достаточно большом объеме едут не только контейнерные грузы. По нашим данным, интерес к таким услугам проявляют как грузоотправители в Китае, так и грузополучатели в России, а значит наша задача предложить им наиболее оптимальный сервис», – отметил директор по продажам АО «РЖД Логистика» Антон Горбунов.

Фото из архива "Байкал Инфо".