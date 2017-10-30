Круглый стол по утилизации коммунальных отходов организует Законодательное собрание Иркутской области

Круглый стол по вопросам сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов планирует провести Законодательное собрание Иркутской области. Об этом 26 октября 2017 года сообщил вице-спикер ЗС, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров на круглом столе «Водные ресурсы Сибири: риски, угрозы, перспективы». Он заметил, что в регионе пока не утверждена соответствующая территориальная схема, не создан единый региональный оператор, но пока нет и чёткого понимания, как они будут работать. Кроме того, неясно, какие конкретные полномочия останутся у муниципалов.

Кузьма Алдаров заметил, что, говоря о ТКО, нужно думать о создании мощностей для раздельного сбора и переработки вторичных ресурсов, о поддержке таких предприятий. Он предположил, что для этого следует разработать отдельную программу, чтобы получать финансирование. Как пояснила заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова, по территориальной схеме обращения с отходами такую потребность посчитали.

Заведующий отделом охраны окружающей среды администрации Братска Николай Юшков обратил внимание на то, что с появлением регоператора по обращению с ТКО может значительно вырасти тариф на услугу по обращению с отходами из-за платежей за негативное воздействие на окружающую среду, которые нужно будет переложить на население. Кузьма Алдаров согласился с тем, что это является большой проблемой, которая уже звучит на российском уровне.

«С введением регионального оператора расходы для населения увеличились от 70 до 400% - такие цифры называют, в отдельных регионах России цены просто взлетели, - сказал вице-спикер. - У нас это будет ключевой темой будущих разговоров. Но пока у нас нет регионального оператора, утверждённой схемы, никто не может сказать, как посчитать логистические затраты, к примеру, на доставку мусора с одного объекта на другой».