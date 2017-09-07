«Кросс нации» пробегут в Иркутской области 16 сентября

Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2017» пройдёт в Иркутской области 16 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника, ожидается, что участие в нем примут более 6 тыс. человек. Традиционно на старты выйдут школьники, студенты, трудовые коллективы, спортсмены и все любители бега.

««Кросс Нации» – это традиционный спортивный праздник для всех любителей активного отдыха и сторонников здорового образа жизни. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к «Кроссу Нации» и выйти на старт. Предварительные заявки поступили от Нижнеудинска, Саянска, Зимы, Слюдянки. Очень масштабно «Кросс Нации» проходит в поселке Усть-Ордынский», - сказал Илья Резник.

На «Кроссе Нации – 2017» предусмотрены следующие дистанции: 4, 6, 8, 12 км, забег для детей на 1000 м и VIP-забег. В Иркутске старт массового забега на 4 км состоится в 13.00 часов от памятника Александру III, далее по маршруту: бульвар Гагарина – ул. Чкалова – ул. 5-ая Армии – ул. К. Маркса – бульвар Гагарина (финиш у памятника Александру III). Старт детского забега начнется в 13.30, он пройдёт по аллеям набережной реки Ангара.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Для участия в «Кроссе Нации» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия будет работать с 13 по 15 сентября включительно с 8.00 до 17.00 часов по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 81, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Телефон для справок: (3952) 33-64-79.

На месте старта 16 сентября можно зарегистрироваться с 9.30 до 12.30 у памятника Александру III. Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача.

Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручат кубки Минспорта России. Специально для болельщиков и зрителей предусмотрена концертно-развлекательная программа и конкурсы.