Кредитный портфель Россельхозбанка за первый квартал 2017 года составил 1,8 трлн рублей

В первом квартале 2017 года кредитный портфель АО «Россельхозбанк» увеличился на 2,8% (то есть на 49 млрд рублей) и составил на 1 апреля 1 трлн 785 млрд рублей. Как 19 апреля сообщила пресс-служба банка, за три месяца в рамках реализации госпрограммы развития АПК Россельхозбанк выдал более 140 тысяч кредитов на общую сумму 279 млрд рублей, что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе, на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем в первом квартале 2016 года.

Чистая прибыль банка за январь-март 2017 года составила 567 млн рублей, что выше показателя по итогам 2016 года (515 млн рублей с учетом СПОД).