Котят редких и традиционных пород покажут на выставке иркутянам

Источник: Байкал Инфо
21/02/2017 - 12:02

Иркутянам покажут котят редких и традиционных пород. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея, 25 и 26 февраля  с 12:00 до 17:00 в отделе природы музея пройдет ярмарка-выставка котят. Ее совместно с музеем проводит клуб «СейМур». Посетители смогут получить консультации по выращиванию породистых животных и уходу за ними. Стоимость билетов будет варьироваться от 50 до 200 рублей. 

Узнать подробности можно в отделе природы музея, который располагается по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11 или по телефону: 34-28-32. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Животные, Иркутский областной краеведческий музей, Иркутск
Также в рубриках: 
На отлов бездомных животных Иркутск требует дополнительно 3,6 млн рублей
Хищную птицу курганника поймали на Синюшиной горе в Иркутске
Отпраздновать «День енота» приглашают юных иркутян в детский контактный зоопарк
День Неизвестного солдата пройдет в Иркутске
В краеведческий музей Иркутска передали уникальный набор копий орденов и медалей ВОВ
Исключить из фида:  0