Котят редких и традиционных пород покажут на выставке иркутянам

Иркутянам покажут котят редких и традиционных пород. Как 21 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея, 25 и 26 февраля с 12:00 до 17:00 в отделе природы музея пройдет ярмарка-выставка котят. Ее совместно с музеем проводит клуб «СейМур». Посетители смогут получить консультации по выращиванию породистых животных и уходу за ними. Стоимость билетов будет варьироваться от 50 до 200 рублей.

Узнать подробности можно в отделе природы музея, который располагается по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 11 или по телефону: 34-28-32.

Фото из архива "Байкал Инфо".