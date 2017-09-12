Котят редких и традиционных пород покажут иркутянам на выставке

Источник: Байкал Инфо
12/09/2017 - 11:32

Традиционная ярмарка-выставка котят редких и традиционных пород пройдет 16 и 17 сентября 2017 года в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Как 12 сентября сообщила пресс-служба музея, выставка проводится совместно с клубом «СейМур». Посетители смогут получить консультации по выращиванию породистых животных и уходу за ними.

Выставка будет работать с 12:00 до 17:00. Цена билетов – от 50 до 150 рублей. Подробности по телефону: 34-28-32 или по адресу: ул. Карла Маркса, 11.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Животные, Иркутский областной краеведческий музей, Иркутск
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