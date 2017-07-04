Кости человека обнаружили в подвале дома на улице Байкальской в Иркутске

В подвале жилого дома в Иркутске обнаружили фрагменты костей человека. Как 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, их обнаружили рабочие во время проведения ремонтных работ в подвале дома, расположенного по адресу: ул. Байкальская, 135.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка. В настоящее время давность и принадлежность костей устанавливаются, останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото из архива "Байкал Инфо".