Кости человека обнаружили в подвале дома на улице Байкальской в Иркутске

Источник: Байкал Инфо
04/07/2017 - 16:54

В подвале жилого дома в Иркутске обнаружили фрагменты костей человека. Как 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, их обнаружили рабочие во время проведения ремонтных работ в подвале дома, расположенного по адресу: ул. Байкальская, 135.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка. В настоящее время давность и принадлежность костей устанавливаются, останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутcкой области, Общество, Иркутск
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