Космонавт сфотографировал лед Байкала с высоты в 400 км

Космонавт Олег Новицкий, который является командиром экипажа «Союз МС-03», в конце февраля 2017 года сфотографировал покрытый льдом Байкал с высоты 400 км. Эта фотография была размещена на странице космонавта в Инстаграме и вызвала восторг у читателей. За два дня они поставили более 3,3 тыс. «лайков».

«Очень красивый зимний Байкал! Лед сине-голубой. Когда льдины отрываются, мощный грохот стоит. Очень впечатляюще с высоты!» - пишет один читатель. Другой повторяет слово «великолепный», а вот третий пользуется случаем напомнить об экологических проблемах: «Счастье, что из космоса не видно гор мусора по берегам Байкала. Это самая настоящая экологическая катастрофа».