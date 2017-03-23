Кошек бросили жители закрытых посёлков в Мамско-Чуйском районе

Судьбой кошек, брошенных в посёлке Согдиондон Мамско-Чуйского района, который был расселён и закрыт, озаботились зоозащитники Иркутска. Об этом сообщает в марте 2017 года газета «Мамский горняк». Зоозащитница Ирина Шевцова рассказала, что в посёлке осталось около 10 кошек. По её словам, в Согдиондоне остались некоторые производственные мощности Мамской геолого-разведочной партии. Пока рабочие предприятия подкармливают брошенных кошек, но после их отъезда животные будут обречены.

Ирина Шевцова призывает жителей посёлка Мамы откликнуться, спасти несчастных кошек, оказать содействие в том, чтобы вывезти их из заброшенного посёлка, и готова забрать их себе. В своих попытках хоть что-то предпринять, чтобы спасти обездоленных животных, женщина обращалась в различные учреждения посёлка, но ещё не нашла ни поддержки, ни понимания.

Фото кошки сделал в посёлке Горно-Чуйский, который тоже был расселён, в апреле 2016 года министр социального развития Владимир Родинов. Животное оставили местные жители на произвол судьбы, когда покидали этот посёлок навсегда, и кошка одичала от горя и одиночества.