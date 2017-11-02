Корейский сад распустится в Ботаническом саду ИГУ

Сад, выполненный в традициях корейской культуры, откроется 8 ноября 2017 года в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ. Как 2 ноября сообщила пресс-служба вуза, проект сада разрабатывал иркутский архитектор, ландшафтный дизайнер Алексей Пономарев, а поддержку и помощь в обустройстве ему оказало Генеральное консульство Республики Корея в Иркутске и мэрия города-побратима Каннын.

«В саду уже есть растения дальневосточной флоры, те, которые выдерживают зимовку – это, например, дуб монгольский, барбарис корейский, орех маньчжурский. Кроме этого мы подсадим еще несколько видов. Однако специфика корейского сада будет проявляться не только в растениях, но и в архитектуре. Именно элементы архитектурного дизайна отличают корейские, китайские, японские сады», – сказала заведующая Ботаническим садом биолого-почвенного факультета ИГУ Светлана Сизых.

Сегодня в саду установлены сооружения, постройки в традиционном для Кореи стиле, такие, как беседка, мостик, ворота и ограждения. Есть и каменный фонарь, и деревянные идолы, и дорожки с разным типом мощения. Часть материалов для сада была привезена из Кореи. На обустройстве в рамках производственной практики трудились студенты Иркутского и Братского государственных университетов, неоценимую помощь оказали волонтеры Иркутского национального исследовательского технического университета и слушатели корейских центров Международного института экономики и лингвистики и Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

Чтобы сад радовал иркутян как можно дольше, для него выбрали особую географическую локализацию в одном из самых теплых и возвышенных мест в Иркутске – на юго-западном склоне Кайской горы. Здесь находятся две ветрозащитные полосы, которые защищают территорию от холодных северо-западных ветров. А расположение на хорошо прогреваемом юго-западном склоне особенно благоприятно сказывается на росте и развитии корейских пород растений.

Фото с сайта ИГУ.