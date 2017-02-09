Контролировать тушение пожаров в Сибири будет межрегиональный центр в Красноярске

Для контроля за лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке и для ускорения доставки команд ФБЦ «Авиалесоохрана» на тушение в Красноярске в 2017 году создаётся межрегиональный лесопожарный центр. Об этом 9 февраля 2017 года сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этапе создается координационная структура, работающая как ситуационный лесопожарный центр. В 2018-2019 годах будет расширен штат парашютистов-пожарных и десантников-пожарных, а также создана авиационная группировка, включающая пять самолётов ТВС-2МС, которые являются новейшей модификацией знаменитого отечественного самолета Ан-2».

Авиалесоохрана напоминает, что по итогам 2016 года на долю сибирских и дальневосточных регионов пришлось более 90% от общей площади лесных пожаров России. Лесной кодекс полномочия по охране лесов от огня передал регионам. Однако в условиях ЧС регионам требуется помощь и они обращаются с просьбой к Рослесхозу о привлечении к тушению резерва парашютистов-десантников Авиалесоохраны. Её резерв базируется в Московской, Иркутской, Амурской, Омской областях, Забайкальском крае, Хакасии, Бурятии, Марий-Эл. За шесть лет помощь оказана 15 регионам. Ликвидировано почти 1,5 тыс. пожаров на площади около 4 млн га. Предотвращён переход огня на более чем 200 населённых пунктов и объектов, в т.ч. аэропорты, крупные линии электропередач, буровые вышки, газопроводы. Предотвращенный ущерб составил более 90 млрд. рублей.