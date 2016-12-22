Контакт-центр Россельхозбанка стал лучшим в РФ по качеству дистанционного обслуживания

Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим по результатам исследования «TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в финансовом секторе», проведенного национальной ассоциацией контактных центров. Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба банка, в исследовании приняли участие 30 крупнейших банков, 20 страховых компаний и 10 микрофинансовых организаций России, из которых выбрали четырёх победителей - три банка и одну страховую компанию. Контакт-центр Россельхозбанка, набравший максимальное количество баллов по качеству телефонного обслуживания и качеству обслуживания в цифровых каналах, стал абсолютным победителем рейтинга.

При составлении рейтинга ассоциация проанализировала не только телефонные, но и цифровые каналы коммуникации с клиентами: e-mail, форму обратной связи, онлайн-чаты на сайтах компаний и социальные сети. В исследовании использовалась технология mystery caller («тайный звонящий») и обращения по каждому цифровому каналу коммуникации в разное время суток и дни недели для измерения времени ожидания ответа оператора и оценки качества обслуживания.

С подробным описанием исследования можно ознакомиться по ссылке: http://callcenterevent.ru/ccif/researchtop-20-fin/.