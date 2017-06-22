Консульство Мальты откроется в Иркутске

В Иркутске откроется консульство Мальты. Об этом 21 июня 2017 года сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление посла Мальты в России Кармела Бринката. В этот день в столице страны Валлетте прошли праздничные мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

«Мальта – это собрание средиземноморской культуры, а в России – многонациональном государстве – представлены культуры разных этносов. Мы считаем, что культура является самым действенным инструментом, способствующим лучшему взаимопониманию народов России и Мальты», – заявил посол. Он подчеркнул, что посольство всячески поддерживает культурные мероприятия России и Мальты, и рассказал, что в России откроется новое представительство республики, а также новые консульства – в Нижнем Новгороде, Иркутске, Ростове.