Конные соревнования пройдут в центре Фонда Тихомировых в Иркутском районе

Соревнования открытого чемпионата и первенства Иркутской области по олимпийским дисциплинам конного спорта проходят с 11 по 16 сентября 2017 года в конном центре Фонда Тихомировых в Иркутском районе. Как сообщают организаторы соревнований, на турнир прибыли представители самых известных конных клубов региона и их самые лучшие лошади.

Сегодня, 12 сентября, с 10:00 на боевых полях конного центра начнётся борьба за лидерство в выездке, 13 сентября – соревнования по конкуру «На стиль всадника», 14 сентября в 10:00 – кросс по пересеченной местности выполнят троеборцы, а с 15:00 будут проходить соревнования по выездке по программе «Костюмированный фристайл», когда всадники продемонстрируют свободные композиции под музыку. После этого, 15 сентября, продолжат борьбу за медали конкуристы, 16 сентября в 12:00 – состоятся соревнования по преодолению препятствий на Кубок губернатора Иркутской области.

Многодневный конно-спортивный марафон завершится награждением сильнейших спортсменов спортивного сезона, занявших лидирующие позиции в рейтинге лучших всадников Иркутской области 2017 года.

Вход на все соревнования свободный.

Фото Фонда Тихомировых.