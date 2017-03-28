Конкурс на кличку для сыча объявит контактный зоопарк Иркутска на Дне птиц

День птиц отметят в детском контактном зоопарке Иркутска (ул. Кольцова, 93) с 11:00 до 18:00 1 апреля 2017 года. Как сообщили «Байкал Инфо» организаторы традиционного мероприятия, посетителей ждёт познавательно-развлекательная программа с загадками о зимующих в Иркутской области птицах, подвижными играми, мастер-классами по уходу за пернатыми, квестами. Самых активных участников ждут памятные призы и подарки. Гостям зоопарка предложат придумать кличку для проживающего там сыча, автор-победитель также получит награду. За пернатыми подопечными зоопарка можно будет понаблюдать с помощью биноклей.

Справка. История Дня птиц началась в 1894 году, впервые его отметили в США. Сейчас он является частью разработанной ЮНЕСКО программой «Человек и биосфера».

Изображение из группы Иркутского детского контактного зоопарка в социальной сети "Вконтакте".