Конкурс на кличку для сыча объявит контактный зоопарк Иркутска на Дне птиц

Источник: Байкал Инфо
28/03/2017 - 15:25

День птиц отметят в детском контактном зоопарке Иркутска (ул. Кольцова, 93) с 11:00 до 18:00 1 апреля 2017 года. Как сообщили «Байкал Инфо» организаторы традиционного мероприятия, посетителей ждёт познавательно-развлекательная программа с загадками о зимующих в Иркутской области птицах, подвижными играми, мастер-классами по уходу за пернатыми, квестами. Самых активных участников ждут памятные призы и подарки. Гостям зоопарка предложат придумать кличку для проживающего там сыча, автор-победитель также получит награду. За пернатыми подопечными зоопарка можно будет понаблюдать с помощью биноклей.

Справка. История Дня птиц началась в 1894 году, впервые его отметили в США. Сейчас он является частью разработанной ЮНЕСКО программой «Человек и биосфера».

Изображение из группы Иркутского детского контактного зоопарка в социальной сети "Вконтакте".

  • Трусова Галина
Метки: Общество, Животные, Иркутский детский контактный зоопарк, Праздники, Природа, Иркутск
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