Конгресс национальных и общественных организаций пройдёт в Иркутской области

В Иркутской области в начале 2018 года пройдёт конгресс национальных и общественных организаций, об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Брилка, сообщает пресс-служба ЗС.

По его словам, региональный парламент поддерживает развитие межкультурного и межэтнического сотрудничества в Иркутской области. Для построения диалога между представителями различных религиозных объединений была создана такая площадка, как координационный межконфессиональный совет при Законодательном собрании, который и выдвинул идею проведение конгресса. «Такое решение принято и, взяв эту идею за основу, думаю, что мы можем расширить число участников по общественному диалогу, объединив на одной площадке представителей общественных организаций различной направленности из всех территорий области», - сказал Сергей Брилка.

Одна из главных тем для обсуждения конгресса – это инициативное бюджетирование. Иркутская область является одним из лидеров среди регионов России по этому направлению: с 2011 года успешно реализуется проект «Народные инициативы», на 2018 год финансирование проекта планируется увеличить в два раза по сравнению с этим годом – до 700 млн рублей. «На что направить эти деньги в территориях в первую очередь? Без помощи общественников в этом вопросе муниципалитетам не обойтись, - сказал спикер ЗС. - В определении приоритетов при формировании областного бюджета для депутатов важно услышать предложения от жителей на местах – и рупором мнения населения как раз и могут выступить общественные организации. Итогом проведения мероприятия может стать общественное послание конгресса к правительству и Законодательному собранию».