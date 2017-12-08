Конгресс-центр построят в Листвянке по проекту «Байкал – великое озеро великой страны»

Поручение включить инвестиционный проект строительства современного конгресс-центра в посёлке Листвянка в состав создаваемого туристско-рекреационного кластера в рамках приоритетного проекта «Байкал – великое озеро великой страны» дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Как сообщает 8 декабря 2017 года пресс-служба регионального правительства, это произошло по итогам встречи с гендиректором ООО «Ударник» Максимом Щербаком.

Максим Щербак сообщил губернатору, что общество «Ударник» владеет земельным участком более 8 га вдоль дороги Иркутск-Листвянка. Территория разделена на несколько зон по целевому назначению для более удобного инвестирования. Отдельно выделены участки под проходящие инженерные сети, под строительство центральной дороги и под непосредственное строительство туристического направления, где в соответствии с имеющейся концепцией планируется строительство современного конгресс-центра и сопутствующей инфраструктуры. В перспективе планируется оборудовать автопарковку, а также построить дома отдыха семейного типа, что позволит создать общую туристическую зону с различной категорией размещения. Проводится реконструкция канализационного коллектора и водовода, имеется трансформаторная подстанция на 630 кВт, что значительно сократит подготовительный период строительства.

«Наша цель – создание комфортной среды для туристов. Со строительством конгресс-центра появится возможность проводить в Листвянке серьезные деловые встречи очень высокого уровня. Уже готовы предварительные проекты, которые мы представили в агентство инвестиционного развития, агентство по туризму, министерство экономического развития», - сообщил Максим Щербаков.

Глава региона поручил министру экономического развития Иркутской области Евгению Орачевскому включить его в паспорт проекта «Байкал – великое озеро великой страны».

«Надо поддерживать хорошие предложения, чтобы гармонично развивать Листвянку, сохраняя исторический облик. Посёлок необходимо благоустраивать, ему скоро 300 лет. Правительство региона будет выходить с предложением включить финансирование подготовку к юбилею и благоустройство поселка в федеральный бюджет. Но параллельно необходимо рассматривать варианты привлечения инвесторов, что могло бы сократить сроки строительства», - подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор в преддверии всероссийского дня приёма граждан встретился жителями региона, которые отправляли обращения в адрес президента РФ Владимира Путина. О принятии мер Сергей Левченко доложит полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.