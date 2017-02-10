Коневозки и крытый манеж требуются для развития конного спорта в Иркутской области

С просьбой поддержать включение приобретения коневозок в региональную программу по развитию спорта в Иркутской области обратилась 9 февраля 2017 года руководитель федерации конного спорта Иркутской области, руководитель благотворительного фонда Ольга Тихомирова к организаторам расширенного заседания комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания. Она рассказала, что спортсмены великолепно выступают на выездных соревнованиях по конному спорту, возвращаются с медалями, но лошадей возят за свой счёт. «Перевозка только до Красноярска обходится в 130 тыс. рублей, мы арендуем специализированную коневозку, - рассказала она. - Дважды включалось их приобретение в региональную программу по спорту, но благополучно оттуда выпадало. В прошлом году я снова подала просьбу о включении в программу и сейчас её повторяю».

Руководитель федерации конного спорта также рассказала, что неоднократно обращались с просьбой в правительство и разные инстанции найти способ выделения денег на строительство крытого конного манежа. В нём тренировки могли бы идти круглый год, он позволил бы проводить знаковые соревнования на высоком организационном уровне. Ольга Тихомирова напомнила, что в Иркутской области проходит недельный уникальный международный фестиваль конного спорта среди спортсменов с инвалидностью. В 2017 году он состоится в третий раз. «Это настоящий социальный бренд Иркутской области. На него съезжаются великолепные всадники с ограниченными возможностями со всей страны и из-за рубежа, - рассказала она. – Но он всегда находится под сомнением проведения, т.к. мы не знаем, какая будет погода. Если здоровые спортсмены могут выдержать разные погодные условия, то спортсмены с ограниченными возможностями под проливным дождём – это очень большой риск».

Ольга Тихомирова рассказала, что конный спорт в Иркутской области с нуля начал развиваться в 2000 году. Сейчас спортсмены, в т.ч. и с ограниченными возможностями, показывают серьёзные результаты – есть призёры международных, всероссийских соревнований, специальных всемирных олимпийских игр. После того, как в 2011 году губернатор побывал на фестивале конного спорта инвалидов в конном центре благотворительного фонда Тихомировых, было создано отделения конного спорта при областной детско-юношеской спортивной школе. По словам Ольги Тихомировой, после этого были выделены тренерские ставки, небольшие средства на лошадей.

Однако фонд столкнулся с обязательствами, для выполнения которых нужно «колоссально мобилизоваться». Фонд Тихомировых, по словам его руководителя, отличается своей школой, своими методы работы со спортсменами-инвалидами, которые затем показывают выдающийся результат. Теперь потребовалось соблюсти современные федеральные стандарты по спортивной подготовке. По словам Ольги Тихомировой, федеральный стандарт по адаптивному конному спорту по подготовке спортсменов с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата предполагают занятия в группах начальной подготовки с несколькими спортсменами. «Представьте тренера, который работает с пятью-шестью колясочниками, с пятью-шестью лошадьми. Лошадей надо подготовить, всех спортсменов надо посадить на лошадей, обеспечить их безопасность, - пояснила она. - Это просто невозможно делать. Тем не менее пять лет мы работаем, выполняем все свои обязательства, потому что это дело чести. Но это истощает ресурсы фонда – лошадей и снаряжение».