Компенсацию взносов за капремонт пенсионеры Приангарья смогут получить без трудовой книжки
Пенсионерам Иркутской области позволят без трудовой книжки подавать заявление на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такие изменения в областной закон, предусматривающий дополнительную меру социальной поддержки отдельных категорий граждан, приняли в первом чтении 15 февраля 2017 года депутаты Законодательного собрания . Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, принятие документа позволит избежать трудностей, с которыми столкнулось ведомство и пожилые граждане, которые не всегда могли предоставить трудовые книжки из-за их утраты или порчи.
«Учитывая преклонный возраст граждан, имеющих право на меру социальной поддержки, предусмотренную законом, предлагается предоставить им возможность указать в своём заявлении факт отсутствия трудовой книжки и его причину», - сказал Владимир Родионов.
Министр добавил, что действующим законом в качестве переходного положения предусмотрено право получения компенсации в том числе, за период с января по июнь 2016 года вне зависимости от даты обращения за ней. Законопроект предлагает ограничить до 31 марта 2017 года срок обращения за компенсацией за период с января по июнь 2016 года.
Депутат Владислав Буханов попросил уточнить, сколько жителей Иркутской области могут пользоваться этой мерой соцподдержки. Владимир Родионов рассказал. что в 2016 году такая мера соцподдержки была предоставлена 10099 людям на сумму в 6,9 млн рублей.
Напомним, что закон, по которому людям старше 70 и 80 лет полностью или частично компенсируют взносы на капремонт, вступил в силу 1 июля 2016 года. Предусмотрена льгота в 50% для проживающих без родственников неработающих собственников жилья, которые достигли 70 лет, и льгота в размере 100% – для собственников жилья, достигших 80 лет, также проживающих без родственников. Половину от взносов возмещают для собственников жилья, достигших 70 лет, живущих в составе семьи из неработающих граждан пенсионного возраста, и 100% – для граждан, достигших 80 лет, которые живут в составе семьи из неработающих пенсионеров.
Фото пресс-службы Законодательного собрания Иркутской области.