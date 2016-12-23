Компаниям в Иркутской области рассказали, как войти в реестр квалифицированных подрядчиков

Рабочее совещание с компаниями по поводу участия в предварительном отборе подрядных организаций и составления реестра квалифицированных подрядчиков прошло в Иркутске 20 декабря. А на следующий день состоялся вебинар, участие в котором приняли сотрудники администрации и подрядчики Зимы, Братска, Усть-Илимска, Черемховского района и других городов и районов.

Напомним, 1 июля 2016 года вступило в силу постановление правительства России от №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Теперь принять участие в электронных торгах могут только компании, попавшие в реестр квалифицированных подрядных организаций, его составляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Уже прошли два предварительных отбора, по их итогам в реестр попала 31 организация, третий отбор будет объявлен в конце декабря. По словам гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Дениса Быкова, обычно в электронных торгах принимают участие 50-60 компаний, но хотелось бы, чтобы в реестре было не менее 100 компаний, в том, числе 10-15 – в сфере строительного надзора.

На вебинаре выступили представители электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» и регионального министерства, они рассказали и показали, как правильно зарегистрироваться на площадке, как настроить личный кабинет, на что обратить особое внимание при подаче документации. Все выступающие подчёркивали, что по каждому действию уже разработаны инструкции и образцы форм. Потенциальных участникам предотбора подробно рассказали, какие ошибки допускают организации при подаче заявлений.

Среди условий, которые должны выполнить компании, чтобы попасть в реестр, следующие: компания должна иметь не менее трёх лет опыта работы, содержать в штате необходимое количество квалифицированных работников, быть членом саморегулируемой строительной организации, не иметь задолженности по налогам и другим обязательным платежам, не быть банкротом и т.д. В постановлении правительства России определены случаи, в которых заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор с подрядчиком. К примеру, систематическое (два раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ, а также неоднократное (два раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций и многое другое. Такая организация попадёт в реестр недобросовестных подрядчиков, её на три года лишат права участия в электронных аукционах.

Более 80% заявок в предварительных отборах были отклонены. Как отмечают в министерстве, были допущены следующие грубые нарушения: отсутствие документов, подтверждающих опыт выполнения работ и наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала, а также иных документов, подтверждающих соответствие участника предварительного отбора установленным требованиям.

Фонд капремонта призывает строительные компании Иркутской области активнее участвовать в предварительном отборе, причём, тщательнее относиться к подаче заявок. «Капитальный ремонт начал набирать обороты в Иркутской области, каждый год планируется ремонтировать по 500-600 многоквартирных домов. Это значит – постоянное предложение, постоянный заказ, рабочие места, налоги и, как следствие, развитие территории. Однако и к подрядчикам предъявляются очень жёсткие требования, что нацелено на эффективную реализацию программы капремонта и использования средств собственников», - сказал Денис Быков.

Все материалы по вебинару будут в скором времени доступны для подрядчиков по запросу в фонде капремонта.