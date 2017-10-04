Компаниям в Иркутской области будут платить деньги за трудоустройство бывших заключённых

Ведомственную целевую программу для создания на предприятиях Иркутской области рабочих мест для освободившихся из мест лишения свободы, а также для трудоустройства осужденных условно подростков в возрасте 14-18 лет разрабатывает министерство труда и занятости региона. Как рассказала 4 октября 2017 года врзд заместителя министра Наталья Шлыкова на заседании координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании, предполагается платить работодателям субсидию на зарплату бывшему осуждённому, также на вознаграждение для наставника, которого прикрепят к подростку.

Наталья Шлыкова рассказала, что программа будет рассчитана на 2018-2020 гг. Ежегодно из бюджета Иркутской области на её реализацию планируется выделять 1,5 млн рублей.