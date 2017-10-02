Компаниям Иркутской области нужны кадры, умеющие работать с роботами

Потребность Иркутской области в инновационных кадрах определил комитет по законодательству Ассоциации инновационных регионов России. Как 2 октября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, комитет подготовил мониторинг регионального законодательства в сфере подготовки кадров для инновационного бизнеса. В состав комитета вошли 14 спикеров региональных парламентов, в их числе председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка. «В части подготовки кадров для инновационной экономики регионы наделены широким спектром полномочий, включая разработку и реализацию региональных программ развития образования с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей территории, – отметил Сергей Брилка. – Такие программы имеют большое стратегическое значение, так как ключевой фактор роста в инновационной экономике – человеческий капитал».

Согласно прогнозу, представленному в мониторинге, в Иркутской области общая потребность организаций в работниках на период до 2028 года – 188 тысяч человек, из них на вновь создаваемые рабочие места около 25 тыс. человек. Общая потребность инвесторов в кадрах – 38 тысяч человек, из них около 25% на вновь создаваемые рабочие места. Наибольшая потребность в работниках наблюдается в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении, строительстве, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. Согласно прогнозу, в отрасли высокотехнологических видов деятельности в Иркутской области потребность в кадрах на период до 2028 года – 3,7 тыс. человек, из них работники со средним профессиональным образованием 2,6 тысяч.

В рамках мониторинга был проведен социологический опрос, который наглядно показал, что в инновационных компаниях в общем кадровом составе до 50% – представители рабочих специальностей, имеющие среднее профобразование. «Среди конкретных направлений подготовки рабочих для инновационных отраслей указывались специальности, которые будут востребованы при развитии цифровой экономики – все они так или иначе связаны с компьютерными технологиями. Промышленным предприятиям также нужны кадры, которые на ты с современным оборудованием, например, умеют работать с роботизированными комплексами», – отметил Сергей Брилка. К числу востребованных направлений подготовки в мониторинге также отнесены: инновационные технологии в строительстве, обслуживание электрооборудования, прикладная геодезия, аналитический контроль качества химических соединений, биохимия, технологии производства пластических масс и эластомеров, авиастроение.

«В этом же мониторинге представители бизнес-сообщества обозначили существующие проблемы во взаимодействии с организациями профобразования. В частности, было обозначено, что предприятиям нужны рабочие, владеющие техническим английским языком, знающие прикладные программы в области проектирования и конструирования. Также бизнес, к примеру, высказал пожелание о предоставлении налогового вычета на средства предприятия, затраченные на модернизацию материальной базы образовательных организаций. Предложений очень много, их нужно проанализировать для разработки соответствующих законотворческих инициатив», – подчеркнул Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что ряд предложений, обозначенных представителями организаций инновационной экономики из регионов АИРР, перекликается с действиями, предпринятыми Законодательным собранием Иркутской области для ликвидации дефицита медицинских кадров в регионе. Инновационные бизнес-структуры предлагают законодателям разработать программы поддержки целевого набора в организации профобразования, и рассмотреть вопрос финансовой поддержки учащихся и выпускников для того, чтобы они остались работать в своем регионе.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.