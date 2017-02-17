Коммунисты спросили у силовиков, за что арестовали мэра Тайшетского района

Уголовное преследование против мэра Тайшетского района Александра Величко, который был заключён под стражу 11 февраля 2017 года, является политически мотивированным, так считает бюро Иркутского областного комитета КПРФ. Как сообщает 17 февраля пресс-служба обкома, коммунисты просят следственные органы и суды разобраться в ситуации.

Депутаты Законодательного собрания от КПРФ направили руководителю Следственного комитета России по Иркутской области Андрею Бунёву следующее обращение: "Уважаемый Андрей Юрьевич! 9 февраля 2017 г. был задержан избранный большинством населения мэр Тайшетского района Величко А.В., выдвинутый от КПРФ. Депутаты фракции КПРФ Законодательного собрания Иркутской области обеспокоены избранием 11 февраля 2017г. меры пресечения в виде заключения под стражу. Просим Вас предоставить информацию по данному уголовному делу и основаниям, послужившим взятия под стражу Величко А.В., а также взять под особый контроль расследование данного уголовного дела".

Как ранее сообщала пресс-служба СКР по региону, предварительным следствием установлено, что Александр Величко, будучи директором и учредителем одной из коммерческих организаций, в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на артезианские скважины (без их фактического строительства) на территории Тайшета. Следователи уверены, что он заведомо знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшета на средства бюджета Иркутской области. В целом он причинил ущерб в особо крупном размере.