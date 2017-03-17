Коммунисты сняли кандидата с выборов в парламент Иркутской области

Своего кандидата на довыборах депутата Законодательного собрания Иркутской области по одномандатному округу №11 Геннадия Аликберова решило отозвать бюро комитета Иркутского областного отделения КПРФ. Об этом 17 марта 2017 года сообщает избирательная комиссия региона. В постановлении бюро указано, что «кандидат совершил действия, противоречащие программе КПРФ и наносящие ей политический ущерб».

Таким образом, участие в выборах депутата ЗС по округу №11 продолжат четыре кандидата: Александр Гаськов («Справедливая Россия»), Александр Дубровин («Единая Россия»), Олег Кияница (ЛДПР) и Анатолий Фомин («Гражданская Платформа»).

По округу №3 в избирательный бюллетень включены Сергей Банько (КПРФ), Игорь Котин (ЛДПР), Антон Красноштанов («Единая Россия»), Михаил Торопов («Родина»), Михаил Труфанов («Справедливая Россия»).