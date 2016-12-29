Коммунисты считают поспешным шагом превращение муниципальных предприятий Иркутска в ОАО

Поспешным шагом назвали представители Иркутского обкома КПРФ решение акционировать муниципальные предприятия «Ритуал», «Спецавтохозяйство» и управление капитального строительства в 2017 году. Как 27 декабря 2016 года в видеообращении рассказал депутат думы Иркутска Виталий Матвийчук, раньше муниципальные предприятия работали по федеральному закону №223, который позволяет делать государственные закупки у единственного поставщика. «Какая тогда может быть конкуренция? – отметил депутат. – Федеральные власти понимают, что МУПы работают в интересах муниципалитета, поэтому они уравняли предприятия с муниципальными учреждениями. Теперь они должны работать прозрачно». По его словам, для этого Государственная дума РФ разработала федеральный закон №44, который вступит в силу с 2017 года. Согласно этому закону для определения поставщика будет составляться план государственных закупок, которые будут проводить в режиме онлайн.

«В Иркутске стараются вернуться назад и работать по 223 закону. Я думаю, Госдума РФ не зря разработала 44 закон – это движение вперед к прозрачности и открытости закупок. А у нас предприятия акционируются, чтобы уйти от этого закона», – сказал Виталий Матвийчук. Он также отметил, что сейчас все имущество трех муниципальных предприятий находится в собственности Иркутска. После акционирования это имущество будет передано в акционерное общество, где им будет распоряжаться не городская дума, а администрация Иркутска.

Второй секретарь Иркутского обкома КПРФ Евгений Рульков предположил, что вновь организованные акционерные общества для увеличения своей прибыли могут начать увеличивать тариф на услуги, от чего пострадают жители Иркутска. «Надо предпринять действия, чтобы в обсуждении приняли участие заинтересованные горожане. Это вопрос серьёзный. Может быть, нужно провести опрос иркутян или референдум», – сказал он.

Напомним, о намерении акционировать муниципальные предприятия «Ритуал», «Спецавтохозяйство» и управление капитального строительства 28 декабря 2016 года на депутатских слушаниях рассказала руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли. Власти посчитали, что деятельность этих муниципальных предприятий неэффективная, а в статусе акционерных обществ они станут более конкурентоспособными, смогут привлекать инвестиции и кредиты.

Имущество трёх предприятий уже оформлено, что позволит в ближайшее время беспрепятственно передать его в уставный капитал акционерного общества. Что касается остальных муниципальных унитарных предприятий, их имущество оформлено не везде. В начале января 2017 года будут известны точные сроки их акционирования. Маргарита Ли подчеркнула, что акционирование не является продажей предприятия, изменится организационно-правовая форма, право собственности останется за муниципалитетом, 100% акций будет принадлежать администрации города. Их продажа пока не планируется.

Фото из архива "Байкал Инфо".