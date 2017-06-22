Коммунисты проводят в Иркутске митинг за возврат прямых выборов мэра

Иркутский городской комитет КПРФ 27 июня 2017 года проводит митинг за возврат прямых выборов мэра города. Митинг состоится в 18 часов на площади перед Дворцом спорта «Труд», он согласован.

Напомним, иркутские коммунисты разработали законопроект по возврату прямых выборов, но он не был принят. Они попытались провести референдум с вопросом «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?». Но в июне на сессии Законодательного собрания было решено, что формулировка не соответствует законодательству. Тогда коммунисты заявили, что обжалуют это решение в суде и объявили сбор подписей горожан.

В Иркутске, согласно действующему законодательству, мэра выбирают из числа депутатов думы города. С 2015 года градоначальником является Дмитрий Бердников.