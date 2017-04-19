Коммунисты хотят вернуть прямые выборы мэра Иркутска, устроив референдум

В ближайшее время Иркутский областной комитет КПРФ направить ходатайство в избирательную комиссию о регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов мэра Иркутска. Об этом 19 апреля 2017 года сообщает пресс-служба партии. Как рассказал второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков, в Законодательное собрание фракции КПРФ и «Гражданской Платформы» внесли законопроект о возврате выборов, но коммунисты не уверены, что коллеги из «Единой России», коих большинство, его поддержат.

На референдум планируется вынести такой вопрос - «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?». Напомним, сейчас мэра Иркутска выбирают из числа депутатов городской думы. Евгений Рульков надеется, что удастся провести референдум в день выборов президента России в марте 2018 года. Референдум поддерживает губернатор Сергей Левченко.

«Мы ничего не имеем против действующего мэра, который в любом случае будет работать до окончания своих полномочий. На самом деле ему и самому будет выгоден возврат прямых выборов», - заявила депутат ЗС Ольга Носенко.

Напомним, в ЗС раньше уже вносился такой законопроект, но он был отклонён.