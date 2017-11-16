Коммуникации научат старшеклассников и молодых педагогов Приангарья на слете РДШ

Старшеклассники и молодые педагоги Иркутской области собрались на втором слёте организации «Российское движение школьников» в оздоровительно-образовательном центре «Галактика» в Ангарском городском округе. Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, на съезде также пройдет встреча участников совета молодых педагогов.

«Здесь собрались 150 старшеклассников из 40 муниципальных образований Иркутской области, 25 педагогов из базовых школ регионального движения школьников, 45 молодых специалистов – членов областного совета молодых педагогов. Встреча в таком формате, когда дети и педагоги совместно определяют приоритетные направления деятельности, разрабатывают интересные и актуальные проекты, является залогом формирования новой воспитательной политики и способствует эффективному развитию образовательной среды в целом», – обратилась к участникам заместитель председателя правительства Валентина Вобликова.

Как пояснил первый заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфёнов, мероприятия продлятся до 17 ноября. В программе слёта запланированы обучающие, коммуникативные тренинги и мастер-классы, разработка проектов и акций на 2018 год, формирование предложений по развитию деятельности РДШ в Иркутской области, подведение итогов регионального этапа конкурса «Лучшая команда РДШ». Члены совета молодых педагогов проведут рабочие заседания по вопросам участия молодых специалистов в развитии деятельности РДШ, обсудят итоги работы совета за полгода и результаты участия в мероприятиях Сибирского федерального округа, утвердят план работы совета на 2017/2018 учебный год, обсудят вопросы оплаты труда образовательных учреждений Иркутской области и действующие меры социальной поддержки молодых педагогов, а также обменяются опытом работы муниципальных советов молодых педагогов.

Фото с сайта правительства Иркутской области.