Комиссию по решению вопросов лесной амнистии создадут в сентябре в Иркутской области

В Иркутской области в сентябре 2017 года будет создана комиссия по решению вопросов, связанных с реализацией закона о лесной амнистии. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко во время встречи в рамках XXXIX сессии Межгоссовета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ.

Глава региона сказал, что поручение рассматривать каждый вопрос с земельными участками индивидуально он дал правительству региона. Финансирование по этому направлению будет заложено на будущий год. Напомним, что вопрос реализации в Иркутской области недавно принятого федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель», который получил неформальное название лесная амнистия, накануне обсудили Сергей Левченко и заместитель министра экономического развития России – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

«Этот закон дает возможность в правовом поле разрешить многие проблемы, которые накопились в нашей байкальской природоохранной территории, центральной экологической зоне. Мы этот вопрос вчера обсуждали и договорились, что до конца текущего года будем выстраивать работу таким образом, чтобы войти в электронную систему, и в следующем году мы продолжим движение в этом направлении. Только по Байкальскому тракту около 22 тысяч участков, которые требуют переработки и нового оформления. Но там, где есть нарушения, мы мириться не будем, а будем бороться», - сказал глава региона.

Еще одна тема, которую обсудили Сергей Левченко и Виктория Абраменко, касалась регистрации недвижимости и соблюдения земельного законодательства на Байкальской природной территории. Росреестр участвует в решении проблемы добросовестных собственников, чья недвижимость оказалась в границах прибайкальских природоохранных территорий. Как пояснила Виктория Абраменко, федеральное законодательство построено таким образом, что земли, относящиеся к особо охраняемой природной территории, либо изъяты из оборота, либо ограничены в обороте.

«Когда формировали национальные парки и заповедники, была формулировка в актах советского периода, что земли, занятые населенными пунктами, сельхозпредприятиями, не изымаются из хозяйственной деятельности, а включаются отдельным блоком в состав нацпарков. Как говорит губернатор, надо в этом вопросе разобраться. Для этого нужно установить границы населенных пунктов и одновременно решить вопрос с нацпарком – точно определить его границы и границы водохранной зоны, центральной экологической зоны. Мы, федеральные власти, в этом смысле готовы оказать поддержку региону, в том числе силами Федеральной кадастровой палаты», – подчеркнула руководитель Росреестра.

Она также отметила, что увидеть границы охранной зоны и учтенных участков можно будет в публичной кадастровой карте Росреестра. Этот проект является волонтерским, завершить его планируется до конца года.

Напомним, сегодня в Иркутске стартовала XXXIX сессия Межгоссовета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ. Мероприятие под председательством Виктории Абрамченко проходит с 20 по 23 сентября в Иркутске. Кроме Российской Федерации, делегации своих государственных геодезических служб на берега Байкала направили Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. Гости обменялись лучшими практиками в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Фото с сайта правительства Иркутской области.