Команду инвалидов по бочче не пустили на спартакиаду «И невозможное возможно» в Иркутске

Иркутская ассоциация некоммерческих организаций инвалидов «Прибайкалье» возмущена тем, что её команду по бочче, в которую входят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, не пустят на региональную спартакиаду «И невозможное возможно», которая открывается 9 сентября 2017 года. Об этом «Байкал Инфо» сообщил президент ассоциации Сергей Макеев.

Как рассказал Сергей Макеев, заявка на спартакиаду была подана вовремя, в команду по бочче от ассоциации вошли призёры областных соревнований, которые прошли в июне нынешнего года. Министерство спорта Иркутской области направило ассоциацию в комитет по спорту администрации Иркутска, чтобы войти заявку в города. Однако, как стало известно Сергею Макееву, из министерства в комитет пришло письмо, в котором якобы сказано, что на спартакиаду поступило много заявок, так что необходимо ограничить число участников от Иркутска.

В пресс-службе министерства спорта «Байкал Инфо» сообщили, что заявка от Иркутска была представлена уже 1 сентября. Специалист министерства пояснила, что город на спартакиаде будут представлять четыре команды, одна из них - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, но они не представляют ассоциацию «Прибайкалье». А больше одной команды по одному направлению заболевания от одного муниципалитета на спартакиаду представлять нельзя, пояснили в министерстве.

Сергей Макеев уверяет, что подобного ограничения в положении о спартакиаде нет. «Боюсь, что это будет не спартакиада, а междусобойчик, - заявил Сергей Макеев. – Почему-то с другими инвалидными организациями согласовывали положение о спартакиаде, а с нами – нет. Это не первый случай, когда на такие мероприятия не пускают команды, хотя, по сути, спорт для инвалидов должен быть массовым. Наши люди готовились приехать, мы заказали автобусы, а нам отказывают».

Руководитель ассоциации намерен просить письменный отказ с мотивировкой и добиваться справедливости, чтобы ситуация не повторилась в следующие разы.