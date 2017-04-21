Команда лицея №1 выиграла кубок ректора ИГУ на турнире по интеллектуальным играм

XI турнир Иркутской области по интеллектуальным играм на кубок ректора Иркутского государственного университета прошёл в Иркутске в середине апреля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ИГУ, в нём приняли участие 24 школьные команды из Ангарска, Зеленогорска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово и Шелехова. По итогам двух дней соревнований кубок ректора ИГУ завоевала команда иркутского лицея №1 «Неестественный отбор».

Каждая из команд-участниц прошла семь этапов школьной лиги Иркутской области по игре «Что? Где? Когда?». «По итогам отборочных игр в число лучших вошли не только команды старшеклассников, но и команды 7-х классов, – отметил организатор турнира Влад Белоногов. - Причем ребятишки выступили вполне достойно. Все это говорит о высоком уровне подрастающего поколения знатоков».

За два дня интеллектуальных состязаний в Иркутске школьники сразились в четырех дисциплинах: «Что? Где? Когда?» (5 туров по 15 вопросов), «Брейн-ринг», «Своя игра», «Эрудит-квартет». Организаторы постарались подобрать сложные вопросы. По словам Влада Белоногова, участники справлялись с ними на уровне лучших команд России.

Фото с сайта ИГУ.