Колонию редкого черношапочного сурка обнаружили в Байкало-Ленском заповеднике

Колонию редких черношапочных сурков обнаружили в Байкало-Ленском заповеднике. Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», научным сотрудникам впервые за историю заповедника удалось зафиксировать животных на фото и видео. До экспедиции сведения об обитании черношапочного сурка в Байкало-Ленском заповеднике у специалистов были обрывочными. Известно, что в 1960-70 годы черношапочного сурка на будущей территории заповедника добывали рабочие геологической базы «Байкалсамоцвет» на восточном склоне хребта в районе мыса Заворотного. Известны также находки отдельных фрагментов скелета и шкурки сурков южнее мыса, сюда их могли принести хищные птицы.

Последний раз попытка найти сурков в заповеднике предпринималась в самом начале 1990-х годов и положительных результатов не принесла. Причиной исчезновения черношапочного сурка специалисты называют прямое преследование человеком до организации заповедника. Последние сведения о встрече черношапочных сурков поступили в 2002 году, когда старший госинспектор заповедника В.П. Трапезников в вершине реки Риты обнаружил колонию сурков с общей численностью 15-18 особей. В этом году во время недельной экспедиции трое научных сотрудников и два волонтера «Заповедного Прибайкалья» поднялись по ущелью Риты, преодолели горный перевал и разыскивали поселение черношапочного сурка на периферии южной границы ареала – в вершине Риты. В результате специалистам удалось найти колонию сурков на каменистом участке, окруженном густой растительностью.

«Обнаружить зверьков оказалось совсем не просто, несмотря на то, что мы знали, где их искать. Место, где обосновалась колония, расположено в основании небольшого кара с небольшими участками низкорослого разнотравья среди осыпей, зарослей кедрового стланика или ерников. Сурки, живущие на Байкальском хребте, устраивают свои норы среди камней, входы в нору всегда уходят под крупные камни, выбросы возле них отсутствуют, тропинки малозаметны. Человека воспринимают, как серьёзную опасность – зверьки редко свистели, близко не подпускали, сразу прятались в убежища и долго не появлялись на поверхности, нередко скрывались молча», – рассказывает заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по науке Светлана Бабина.

Черношапочные сурки живут семьями. Несколько семей, расположенных на легко преодолимом для сурков расстоянии, образуют колонию. Колония, обнаруженная экспедицией «Заповедного Прибайкалья», состоит из трех простых семей по 1-4 особи в каждой. Всего специалистам удалось насчитать семь разных зверьков.

Научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» планируют дальнейшие наблюдения за обнаруженной колонией черношапочных сурков. Участники экспедиции преодолели около 80 километров по труднопроходимым зарослям кедрового стланика, высокогорной тундре и речным террасам. В результате, кроме обнаружения черношапочных сурков, были собраны сведения по распространению хищников – медведя и волка, а фото и видеоархивы пополнены снимками и съемками пейзажей и животных.

Фото и видео с сайта ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".