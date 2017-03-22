Коллекцию из 50 тыс. шкурок соболя представили в Иркутске на пушном аукционе

На первом Байкальском международном пушном аукционе в Иркутске представили коллекцию из 50 тыс. шкурок соболя высшего качества из Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев, Амурской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Как 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, коллекция сформирована из множества единичных партий от охотников путем ручного подбора одинаковых по множеству параметров шкурок в лоты по 35-40 штук. Участие в торгах примут покупатели пушнины из США, Греции, Италии, Нидерландов, Китая и России.

Напомним, сегодня полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили площадку выставки, которая разместилась на базе Байкал бизнес центра. «Пушнина – это достояние Сибири, которое необходимо правильно использовать. Количество пушного зверя растет, и если мы будем с внимательностью к этому вопросу относиться, то это даст хороший экономический эффект. Сибирский федеральный округ обладает большим потенциалом, важно использовать его с умом», – подчеркнул Сергей Меняйло. Кстати, ему приглянулась мужская медвежья шуба.

Как рассказал генеральный директор ООО «Аукционная компания «Русский Соболь» Юрий Вашукевич, альтернативная торговая площадка для реализации продукции соболиного промысла зарегистрирована в Иркутске аукционной компанией, учредителями которой являются охотники и заготовители пушно-мехового сырья. Одной из причин по выбору Иркутска для аукционной площадки стало удобное географическое положение и имеющийся здесь транспортно-логистический узел.

«Письмо о создании альтернативной торговой площадки в Иркутске по реализации пушной продукции было направлено в Правительство Российской Федерации. Стратегическая идея создания аукциона здесь – сделать удобную и близкую по расположению к производителям площадку. Немаловажно выстроить такую систему торговли промысловой пушниной, которая будет способствовать развитию промысловой охоты и охотничьего хозяйства России», – сообщил Юрий Вашукевич.

«Для жителей отдалённых и труднодоступных районов Иркутской области промысловая охота, в значительной мере имеющая товарный характер, служит постоянной или временной профессией и источником существования. Объектами охотничьего промысла в регионе являются 35 видов животных. По добыче пушнины Иркутская область занимает четвертое место в России после Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края», – подчеркнул губернатор.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области.