Количество случаев травмирования людей на ВСЖД продолжает снижаться

На ВСЖД за 10 месяцев 2017 года отмечается снижение количества случаев травмирования людей в зоне движения поездов на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба компании.

По оперативным данным, в транспортных происшествиях, связанных с причинением вреда здоровью граждан в зоне движения поездов, было травмировано 82 человека, из них 54 погибли, в том числе двое детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на ВСЖД получили травмы 114 человек, из которых 75 погибли, включая четыре ребёнка.

Основные причины получения травм – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее и другие нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожники ежегодно разрабатывают рекламно-информационные кампании и организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.Руководство дороги призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности.