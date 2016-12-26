Ключи от новых квартир получили жители посёлка Чекановского в Братске

Источник: Байкал Инфо
26/12/2016 - 15:42

Ключи от благоустроенных квартир получили еще 32 семьи из поселка Чекановский в Братске. Как сообщает 26 декабря 2016 года пресс-служба Братского алюминиевого завода, реализация программы по переселению жителей из санитарно-защитной зоны БрАЗа продолжается

Переселение жителей поселка Чекановский из санитарно-защитной зоны БрАЗа ведётся в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве предприятия и администрации Братска. Заказчиком возведения нового современного жилья для переселенцев является муниципальное предприятие - дирекция капитального строительства и ремонтов администрации города. Финансирует работы компания РУСАЛ.

С начала реализации программы в Центральном округе Братска возведены четыре современных девятиэтажных и два пятиэтажных дома. Жилье полностью готово к новоселью – выполнена чистовая отделка, установлены межкомнатные двери, приборы учета, электроплита и вся необходимая сантехника.

«РУСАЛ продолжает финансирование программы переселения, которую мы ведем совместно с администрацией города, - отметил управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Только в декабре было заселено более 60 квартир. На данный момент новое жилье в городе получили порядка 90% семей из поселка Чекановского. В 2017 году мы планируем завершить реализацию этой социальной программы».

С начала реализации партнёрской программы по переселению жителей посёлка Чекановский компания РУСАЛ инвестировала в проект более 1 млрд рублей.

Метки: Общество, Братский алюминиевый завод, РУСАЛ, Строительство, Братск
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