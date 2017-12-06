Китаянка поплатилась за попытку ввезти в Иркутск 8,5 млн рублей в сапогах

Только 10 тыс. долларов США вернули жительнице Китая, которая попыталась нелегально провезти из Пекина в Иркутск в сапогах 8,5 млн рублей и 5 503 юаня (сумма, эквивалентная 109 тыс. 135,79 долларов США). Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба Октябрьского районного суда, остальные деньги поступят в доход России.

Гражданка КНР пыталась незаконно ввести деньги в Россию в начале 2016 года. Она знала, что при ней имеются наличные, сумма которых в пять раз превышает разрешённые к ввозу 10 тыс. долларов США, но не декларировала их. Китаянка, как говорится в пресс-релизе суда, надеялась на «беспечность и безалаберность сотрудников таможни», выбрала «зелёный» коридор, предназначенный для контроля за ввозом и вывозом товаров, не подлежащих обязательному письменному декларированию. Но таможенники обнаружили при женщине деньги. В суде китаянка призналась, что видела, как муж засовывал в её сапоги деньги, но понадеялась «на «китайский авось» и русскую безалаберность».

Уголовное дело в отношении незадачливой жительницы Поднебесной было прекращено, поскольку она раскаялась, признала вину.