Кишечная инфекция поразила 22 отдыхающих на базе «Утулик» в Слюдянском районе

Источник: Байкал Инфо
24/08/2017 - 15:25

На базе отдыха «Утулик» в Слюдянском районе 23-24 августа 2017 года 22 человека пострадали от острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. У заболевших отмечается повышение температуры, рвота, жидкий стул. Все отправлены в инфекционное отделение Байкальской центральной районной больницы.

База отдыха «Утулик» является ведомственным учреждением Ангарского нефтехимического комбината, и находится на контроле регионального управления №51 Федерального медико-биологического агентства России (РУ №51 ФМБА России), специалисты которого в настоящее время проводят эпидемиологическое расследование. Помощь им оказывают сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.

Роспотребнадзор сообщает, что с 18 по 24  августа на базе отдыха проводится фестиваль любительских театров «Театральная осень на Байкале-2017» имени Л.В. Беспрозванного.  В фестивале принимают участие дети от 14 лет и взрослые. Всего на турбазе находится 400 человек, среди которых 200 участников фестиваля и 200 отдыхающих. Организаторы фестиваля и руководство базы отдыха не уведомило правительство Иркутской области и санитарных врачей о проведении массового мероприятия. В  связи с тем, что театральный фестиваль является межрегиональным мероприятием, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области берет ситуацию на контроль. 

Метки: Происшествия, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Здравоохранение, Слюдянский район
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