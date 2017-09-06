Кино и сериалы из Китая будут транслировать в Иркутской области и Бурятии

На телеканале АИСТ в Иркутской области планируется начать транслировать кино и сериалы из Китая. Соглашение о сотрудничестве между иркутской телекомпанией, министерством радио и телевидения КНР, комитетом телевидения и радио автономного района Внутренней Монголии (КНР) было подписано 5 сентября 2017 года. Аналогичное сообщение подписала улан-удэнская телекомпания «Мир Бурятии». Об этом сообщает АИСТ.

Делегация из 17 человек привезла в Иркутск художественные фильмы и сериалы самых активно развивающихся студий КНР. Некоторые из них уже переведены на русский язык и предлагаются к прокату в России.

Как отметил начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, именно телевидение, программы и сериалы лучше всего отражают настоящую, повседневную жизнь простых людей и могут помочь людям разных культур понять друг друга. Барышников выразил надежду на то, что может появиться возможность совместного создания игрового и художественного кино. Заместитель начальника отдела кинематографии министерства радио и телевидения КНР Янг Дженг не исключил возможность совместной работы над детской анимацией или телепрограммы.

Для справки. Контакты со СМИ Китая АИСТ установил уже давно. Жители Иркутской области, Центральной России, Забайкальского края, Бурятии видят сюжеты о жизни КНР в передаче «Середина Земли». С 2017 года зрители китайского телеканала CCTV из программы «Время Евразии» узнают еженедельные новости Иркутской области, отметила первый заместитель гендиректора ТК АИСТ Анна Кулакова. АИСТ и ТВ «Монгол Одон» стали партнёрами международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз».