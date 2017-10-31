КБЖД и центр Иркутска могут стать всемирным культурным наследием ЮНЕСКО

Кругобайкальская железная дорога и исторический центр Иркутска могут войти в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом 31 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя службы по охране объектов культурного значения региона Евгения Корниенко. Эти объекты получили одобрение комиссии всероссийского совещания «Россия в культурном наследии ЮНЕСКО», которое состоялось в Казани. Теперь необходимо провести экспертизы и определить, какие именно сооружения могут быть включены в состав объектов всемирного культурного наследия.

На Кругобайкальской железной дороге есть более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и культовые сооружения – церкви, – всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную всего за шесть лет – с 1899 по 1905 годы. Длина дороги - 85 км. Её строительством занимались россияне, итальянцы и турки. КБДЖ называли «Золотой пряжкой Транссиба», так как она связала два участка уже построенной магистрали и прошла вдоль обрывистого берега Байкала. Пока её не было, грузы через озеро перевозили на пароме. Его частью был ледокол «Ангара», который сейчас является музеем. Планируется, что он тоже войдёт в состав комплекса Кругобайкальской железной дороги.

В объект «Исторический центр Иркутска» предполагается включить церковь Спаса Нерукотворного, Крестовоздвиженскую церковь, декабристский квартал, так называемые заповедные улицы, которые застроены историческими зданиями, – Урицкого, Карла Маркса, Грязнова и Богдана Хмельницкого. Исторический центр Иркутска ожидает включения в список всемирного культурного наследия с 1998 года. Его посетили и одобрили эксперты ЮНЕСКО. Обязательным элементом для включения в список всемирного культурного наследия является признание объектов особо ценными в Российской Федерации. Такие документы необходимо подготовить для обоих объектов Иркутской области.

«Включение объекта в список охраняемых ЮНЕСКО значительно увеличивает поток туристов из других стран, мы очень заинтересованы в этом,- сказал Евгений Корниенко. - Организация занимается популяризацией и продвижением этих объектов на всемирном уровне».

Справка. В России находится 29 объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Вести работу по увеличению их числа поручил президент Владимир Путин. На всероссийском совещании «Россия в культурном наследии ЮНЕСКО» были выработаны предложения по разработке «дорожной карты» по включению российских объектов в список всемирного наследия и определены критерии приоритетности при отборе таких объектов.

Фото с сайта правительства Иркутской области.