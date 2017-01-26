Каждый второй абонент Ростелекома в Сибири самостоятельно управляет просмотром телепередач

В Сибири 350 тыс. абонентов Ростелекома выбрали услугу «Управление просмотром», это составляет 61% от всех пользователей IPTV компании в Сибирском федеральном округе. Как сообщает 26 января 2017 года пресс-служба компании, востребованность услуги обусловлена широкими возможностями, которые предоставляет «Интерактивное телевидение». С июня прошлого года количество желающих управлять просмотром выросло на 100 тыс. человек.

Опция «Управление просмотром» позволяет абонентам интерактивного телевидения при просмотре телевизионного контента пользоваться следующими возможностями: использовать паузы, функции перемотки, просмотра сначала, установить просмотр на запись, а затем просмотреть записанный архив передач за последние 72 часа эфира. Управляя просмотром, нельзя пропустить интересные фильмы и передачи, а также можно составить собственную телепрограмму на любой день.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, - отмечает заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. - Все опции и сервисы, предлагаемые нашим абонентам, созданы для того, чтобы сделать привычный просмотр телевизора максимально удобным и функциональным. Такую возможность по достоинству оценили уже более полумиллиона жителей Сибири».

В 2016 году в топе телесмотрения у сибирских абонентов Ростелекома находились телеканалы из группы 1-2 мультиплексов (пакеты обязательных общедоступных телеканалов), такие как: «Первый канал», «Россия», НТВ. Из спутниковых – «Мульт», «Перец», Disney, Nickelodeon, НСТВ, CartoonNetwork, «Ю», «СТС Love», «Иллюзион +», «TV XXI Век».

Тренд телесмотрения в последние годы постепенно смещается с 1-2 мультиплексов на платные спутниковые каналы. Среднее время телесмотрения в прошлом году уменьшалось практически у всех 20-ти общедоступных телеканалов. К примеру, Первый канал абоненты Ростелекома смотрели в среднем меньше, чем в 2015, на 18 минут, «Россию 1» - на 6 минут, ТНТ - 24 минуты. Однако, несколько каналов увеличили среднюю длительность смотрения: СТС на 6%, «Карусель» на 9%, «Матч ТВ» на 34%, «Домашний» на 12%, МузТВ на 4%.

В 2016 году также повысился интерес к услуге «Видеопрокат». Число абонентов, ежемесячно приобретающих разнообразные фильмы и сериалы, выросло почти до 40 тысяч. Самым популярным контентом стали суперпремьеры прошлого года, права на показ которых приобрел Ростелеком. Видеотека лицензионного контента компании насчитывает около 3000 художественных, документальных фильмов, мультфильмов и телесериалов.

Интерактивное ТВ Ростелекома доступно во всех регионах Сибири и включает в себя более 220 цифровых каналов различной тематики, больше 60 из них в формате высокого разрешения (HD). Его преимущество - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций), Мультискрин, Мультирум и так далее. Услуга «Родительский контроль» позволяет настроить просмотр для ребенка в зависимости от его возраста.