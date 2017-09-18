Каждый третий билет на ВСЖД покупают через Интернет

Источник: Байкал Инфо
18/09/2017 - 16:08

Продажа электронных билетов на поезда дальнего следования Восточно-Сибирской железной дороги за 8 месяцев 2017 года составила 30,6%. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба магистрали. Так, если в 2016 году электронный билет приобретался каждым пятым пассажиром, то в нынешнем году через Интернет оформляется уже каждый третий билет.

По-прежнему пассажиры предпочитают оформлять билеты через официальный сайт ОАО «РЖД», на который приходится 70,4% всех приобретенных на ВСЖД билетов. В настоящее время на сайте доступен сервис оплаты билетов электронными деньгами, и значительно упрощена процедура приобретения билетов – три визуальных шага вместо семи в прежней версии. Кроме того, с апреля текущего года билеты можно приобрести через официальное мобильное приложение «РЖД пассажирам». На веб-порталах по продаже электронных железнодорожных билетов действует сервис оформления льготных проездных документов для школьников. Эта услуга была введена с 6 сентября 2016 года, до настоящего времени ею воспользовались более 9,7 тысяч школьников. В текущем году уже 6 из 10 билетов школьники оформляют электронным способом.

Также пассажиры могут совершить поездку, минуя билетную кассу вокзала. Для этого нужно оформить проездной документ на сайте ОАО «РЖД» с услугой электронной регистрации. В этом случае необходимость распечатывать билет отпадает: посадка в поезд производится по документу, удостоверяющему личность пассажира, данные которого указаны при оформлении на сайте.

Фото с сайта ВСЖД. 

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Транспорт, Забайкальский край, Россия
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