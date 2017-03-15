Каждый третий билет на ВСЖД покупают через Интернет

Популярность электронного билета на поезда дальнего следования ВСЖД в январе-феврале 2017 года выросла на 41,5%. Из общего количества проданных билетов каждый третий проездной документ является электронным: из 332 тыс. - более 95,7 тыс. штук, сообщает пресс-служба железной дороги.

По-прежнему при покупке электронных билетов пассажиры предпочитают оформлять билеты через официальный сайт ОАО «РЖД». Если в 2016 году при помощи сайта холдинга купили 68,4% проездных документов, то с начала этого года их количество возросло до 73% от всех электронных продаж.

Пассажиры также могут оформить билет через транзакционные терминалы самообслуживания с оплатой по банковской карте. Такие терминалы установлены на железнодорожных вокзалах Иркутска и Улан-Удэ. Вся подробная информация о пассажирских поездах и приобретении билетов представлена на официальном сайте ОАО "РЖД" www.rzd.ru (раздел «Пассажирам»).