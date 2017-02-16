Каждый охотинспектор в Иркутской области работает за пятерых

В Иркутской области нагрузка на одного государственного охотничьего инспектора в пять раз выше, чем в соседних регионах. Об этом 15 февраля 2017 года рассказал руководитель службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Александр Синько на муниципальном часе «Развитие системы особо охраняемых природных территорий Иркутской области», прошедшем на сессии Законодательного собрания. По его словам, сейчас область занимает 11 место в Сибирском федеральном округе по площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. При этом на одного инспектора, отвечающего за государственный экологический надзор, приходится 155 тыс. га территории. В Новосибирской области, Красноярском крае и Бурятии соответственно – 36 тыс. га, 25 тыс. га и 31 тыс. га.

Александр Синько напомнил, что президент РФ на заседании Госсовета об экологическом развитии РФ заявил, что охрана окружающей среды и ответственное природопользование становятся всё более важными задачами государственной политики. Руководитель службы добавил, что для эффективной охраны заказников службе вместе с правительством региона нужно решить вопрос о выделении дополнительных денег, чтобы увеличить штат охотничьих госинспекторов и егерей.

«На данный момент на 13 заказников у нас пять госинспекторов. Необходимо в каждом хотя бы по одному государственному инспектору», - пояснил он и добавил, что совместно с правительством необходимо также решать вопрос о выделении дополнительного финансирования на покупку техники, запасных частей к ней, ГСМ.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова обратила внимание на то, что 2017 год объявлен Годом экологии, уточнила у заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, планируется ли увеличить штат госинспекторов. Тот упомянул поручение президента о том, что нужно довести их количество до норматива в три человека на каждую природную территорию. «У нас в планах до 2019 года довести норматив до трёх человек. Сейчас один инспектор там считается, - поделился Виктор Кондрашов. - В этом году мы пока не заложили средств на это, делаем расчёты. У нас в 2018 и 2019 году по одному человеку прибавится».