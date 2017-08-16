Каждого ребёнка за парту посадят в Иркутской области

В Иркутской области с 15 августа по 15 октября 2017 года проходит межведомственное профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за парту». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, планируется искать детей и подростков, которые не учатся и не работают, пропускают занятия, а также выявлять случаи отчисления из школ и училищ без согласования с комиссиями по делам несовершеннолетних. Будет также оказываться помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, в подготовке детей к новому учебному году. А родителей, которые не отправляют детей учиться, привлекут в ответственности.

Как сообщила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области Светлана Тимофеева, итоги акции подведут в октябре.

Региональное мероприятие проводится второй год, ранее оно проходило только на уровне муниципалитетов. В 2016 году проверили 877 образовательных организаций, выявили 418 несовершеннолетних, которые ничем не заняты. Основная причина – родители не исполняют свои обязанности по обучению, содержанию сыновей и дочерей. У тех не было одежды, обуви, школьных принадлежностей. Многие не хотели учиться или работать после 9 класса. Кто-то не сдал государственный итоговый аттестат, кто-то не хотел идти на второй год, а кто-то был под следствием или в розыске.

В итоге 122 ребёнка вернулись за парту, 28 были направлены на обучение в иные образовательные организации, 14 человек поступили в вечерние (средние) образовательные организации, 47 нашли временную или постоянную работу. В отношении родителей составлено 239 административных протоколов, 12 материалов направлено в суд для решения вопроса о лишении либо ограничении родительских прав. Материальная помощь была оказана 2707 семьям, для более 9 тыс. ребят купили портфели, форму, канцелярские принадлежности, оформили бесплатное питание, рассказали, как получить льготы. 892 семьям оказана психологическая помощь, 125 детей, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в помощи государства, отправились в детские государственные учреждения.