Кайская роща в Иркутске стала бором и памятником природы регионального значения

Байкал Инфо , 07/12/2017 - 17:57 , Текст: Брусницын Иван , Природа , #Байкал, #Иркутск, #Ольхонский район, #Слюдянский район

Кайская роща в Иркутске стала памятником природы регионального значение (ранее – местного значения) и переименована в Кайский бор. Об этом сообщается в постановлении правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации. Другими постановления правительства памятниками регионального значения также признаны мыс Бурхан в Ольхонском районе (ранее – областного значения) и место обнажения вулканических пород в районе метеостанции «Хамар-Дабан» в Слюдянском районе (ранее – памятник местного значения).

Напомним, Кайский бор расположен в Свердловском округе Иркутска на гребне и склонах Кайской горы у впадения реки Кая в реку Иркут. Памятник регионального значения занимает площадь в 70 га. Памятник находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. Обеспечивать режим особой охраны Кайского бора обязаны собственники, владельцы и пользователи на земельных участков, на которых находится памятник. 

На территории Кайского бора запрещена любая деятельность, которая повлечёт за собой нарушение его сохранности. В частности, здесь нельзя предоставлять землю для целей, не связанных с проведением мероприятий по соблюдению режима особой  охраны и обеспечению функционирования памятника. Запрещено рубить деревья кроме случаев, когда это делается в рамках санитарно-оздоровительных, воспроизводственных и противоклещевых мероприятий. Нельзя менять ландшафт и почву территории памятника, её гидрологический режим. Запрещено выжигание растительности, сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций. 

Подробнее о запрещённых видах деятельности  в Кайском бору можно узнать в документе по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201711300003?index=4&r...
Постановление об утверждении Мыса Бурхан памятником регионального значения можно посмотреть по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201711300004, документ по памятнику в Слюдянском районе - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3800201711300008?index=0&r...

  • Брусницын Иван
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