Катангский лесхоз заплатил более 1,5 млн рублей за использование вертолета на тушении пожаров 2014 года

Катангский лесхоз выплатил более 1,5 млн рублей Красноярскому авиационно-спасательному центра МЧС России за использование вертолета, который участвовал в тушении горящей тайги в августе 2014 года. Как 20 января 2017 года сообщила пресс-служба УФССП России по Иркутской области,

Судебные приставы Катангского районного отдела взыскали задолженность по оплате авиарейса по тушению лесных пожаров. Более 1,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Красноярского края Катангский лесхоз обязан был выплатить Красноярскому авиационно-спасательному центру МЧС России.

В добровольном порядке исполнить свои долговые обязательства организация отказалась. В связи с этим судебные приставы применили ряд принудительных мер, в том числе взысканы деньги, находящиеся на расчетных счетах лесхоза. Вследствие чего, в считанные дни сумма долга была перечислена взыскателю, а исполнительский сбор в размере 106 тыс. рублей – в бюджет Российской Федерации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото с сайта УФССП России по Иркутской области.