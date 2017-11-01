Карта поздравлений со столетием открылась на юбилейном сайте ИГУ

Карту поздравлений открыли на юбилейном сайте Иркутского государственного университета 27 октября 2017 года – в день 99-летия вуза. Как 1 ноября сообщила пресс-служба ИГУ, с помощью карты любой желающий может оставить поздравительное сообщение в адрес университета и отметить свое географическое положение, причем карта дает возможность отметить не только страну или город, но также улицу и дом отправителя. За три дня выпускники и друзья ИГУ оставили на карте более 70 поздравлений.

Напомним, что 100-летие Иркутский государственный университет будет отмечать 27 октября 2018 года. «Век – срок немалый. За это время у университета появились друзья по всему миру, а выпускники (почти 100 тыс. человек) живут и работают, наверное, в каждой стране. ИГУ будет рад видеть поздравления и пожелания от каждого», – отмечает пресс-служба вуза.

Фото с сайта ИГУ.