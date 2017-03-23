Караулить лесные пожары возле сёл и деревень будут волонтёры в Иркутской области

В Иркутской области формируют маршруты для добровольцев, которые будут заниматься профилактикой и обнаружением лесных пожаров. Об этом 23 марта 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заседание координационного совета при губернаторе по вопросам защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Известно, что добровольцы общественной организации пожарной охраны по Иркутской области «Отряд 15.08» займутся патрулированием лесов, которые находятся рядом с населёнными пунктами.

К тушению огня в лесах также будут привлекать участников отряда «Добровольная пожарная охрана Иркутской области». Они имеют необходимое снаряжение, прошли специальное обучение и инструктаж, уже участвовали в подобных работах. Министерство лесного комплекса считает возможным привлекать их к работе на договорной основе. Такие отряды действуют в Иркутском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Удинском районах области. Работа по их созданию идёт в Братском и Катангском районах. В перспективе такие отряды планируют создать по всей области.

В работе задействуют добровольные пожарные отряды, которые созданы при казачьих обществах. В них 119 человек, прошедших первичное обучение и имеющих специальную экипировку. В 2016 году участники этих отрядов провели 256 рейдов, выявили около 500 нарушений правил пожарной безопасности, ликвидировали 45 пожаров в лесах, задержали троих подозреваемых в умышленных поджогах.

«Наша задача – подготовиться к пожароопасному периоду и провести профилактику. Задействовать нужно всех, кого можно, - сказал председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. - Работа добровольцев крайне важна, особенно в самом начале периода, когда пожары идут из населённых пунктов, возникают в результате сельхозпалов. Мы в обязательном порядке должны взаимодействовать с добровольцами, проводить для них консультации, обучение, приобрести спецодежду. Они хорошие помощники, их работа дает эффект».

Начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов рассказал, что по статистике весенние лесные пожары начинаются в конце марта, самое большое количество возгораний фиксируют в конце апреля – начале мая, когда люди после зимы начинают приводить в порядок садоводческие участки, жгут сухую траву, устраивают пикники и прогулки в лесах. По многолетней статистике в это время в день возникает до 200 пожаров, в основном, у населённых пунктов и вдоль автомобильных дорог, за опасный период в области сгорает до 400 строений.

В этом году особый противопожарный режим в области ввели на две недели раньше обычного. Вскоре стартуют мероприятия по работе с населением, привлечь к этой работе планируют волонтёров, в том числе студентов. Они будут совершать обходы населённых пунктов. Листовки, памятки и буклеты для этого уже подготовлены. В Иркутском районе такая работа будет идти в посёлках, расположенных по Александровскому, Байкальскому, Голоустненскому, Мельниковскому трактам.