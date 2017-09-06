Капремонт стадиона «Химик» в Усолье-Сибирском обещают завершить к концу года

Ход капитального ремонта спортивного комплекса «Химик» в Усолье-Сибирском 6 сентября 2017 года проверил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «На сегодня отставание в проведении работ на стадионе в пределах двух-трёх недель. Руководство Усолья-Сибирского и подрядчики заверили меня, что к концу этого года капитальный ремонт стадиона будет закончен, - сказал глава Приангарья. - На него из областного бюджета мы выделили большую сумму – 90 млн рублей, уже скоро зима, а работы здесь ещё много, поэтому необходимо ускориться».

Капитальный ремонт спорткомплекса «Химик» идёт второй год. В 2016 году на эти цели было выделено около 52 млн рублей, из них 45,7 млн. рублей из областного бюджета, остальное - из местного. Тогда на стадионе прошла глубокая разработка футбольного поля, сделали подложку из щебня, систему водоотвода, нанесли разметку, уложили легкоатлетические дорожки высокого класса, сделали внутреннее и наружное освещение по всему периметру спортивного объекта.

На стадионе также произведена укладка искусственного покрытия футбольного поля, которое приобретено на субсидию в 1,4 млн рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» на 2016-2020 годы. Из областного бюджета на эти цели выделено 300 тыс. рублей. Прошла сертификация футбольного поля.

В 2017 году планируется полностью завершить капитальный ремонт спортивного комплекса, провести ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона, капитальный ремонт спортивного зала комплекса. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы на эти цели выделено 94,5 млн рублей, из них около 90 млн рублей – из областного бюджета, 4,7 млн рублей – из местного.

Общий объем финансирования капитального ремонта стадиона в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы составляет свыше 146 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области.