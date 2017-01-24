Капремонт проведут на нескольких участках ВСЖД в 2017 году

Источник: Байкал Инфо
24/01/2017 - 09:27

На пяти железнодорожных переездах, расположенных на участках Азей-Шуба, Будагово-Утай, Блокпост-Медведчиково и Янталь-Лена Восточно-Сибирской железной дороги, в 2017 году запланировано проведение капитального ремонта на общую сумму 5,5 млн рублей. Об этом 24 января сообщила пресс-служба магистрали.

На двух переездах будет полностью заменено автоматическое устройстве заграждения, на всех объектах предусмотрено асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. Работы будут проводиться с мая по октябрь.

О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно.

Напомним, что на начало текущего года на балансе Восточно-Сибирской железной дороги находится 223 железнодорожных переезда, из них на территории Иркутской области – 137, Республики Бурятия – 76 и в Забайкальском крае – 10.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Благоустройство, Деньги, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Транспорт, Забайкальский край
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